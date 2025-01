EUA: Louisiana anuncia 1º caso de morte humana por gripe aviária H5N1

O Departamento de Saúde de Louisiana, nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 6, o primeiro caso de morte humana pela gripe aviária H5N1, segundo comunicado divulgado no site da instituição. O paciente acima de 65 anos estava hospitalizado, informou ter condições médicas preexistentes e contraiu a H5N1 após exposição a uma combinação de galinhas criadas no quintal e pássaros selvagens.

Em nota, o departamento de Louisiana disse que investigações não encontraram evidências de transmissões de pessoa para pessoa e que este continua a ser o único paciente identificado no estado. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), este também é o primeiro paciente a falecer por gripe H5N1 nos EUA.

"Embora o risco atual à saúde para o público em geral permaneça baixo, pessoas que trabalham com pássaros, aves domésticas ou vacas, ou têm exposição recreativa a eles, correm maior risco", alertaram as autoridades de Louisiana. A recomendação do departamento de Saúde é evitar o contato com animais possivelmente infectados pela doença e tomar precauções quando o contato for necessário, incluindo o uso de proteção respiratória e ocular e luvas ao manusear aves.

Desde março de 2024, 66 infecções confirmadas de gripe aviária foram relatadas nos EUA, mas as doenças anteriores foram leves e a maioria foi detectada entre trabalhadores rurais expostos a aves ou vacas leiteiras doentes.

*Com informações da Associated Press