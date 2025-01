GCM mata a tiros secretário adjunto de segurança de Osasco na prefeitura

Um guarda-civil matou o secretário adjunto da Segurança de Osasco, Adilson Custódio Moreira, de 53 anos, a tiros dentro da prefeitura do município, na região metropolitana de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira, 6. Depois de negociação com o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar, o autor dos disparos, cuja identidade não foi divulgada, foi detido por volta das 19h30.

De acordo com a PM, pelo menos seis tiros foram disparados no local, mas ainda não se sabe quantos atingiram o secretário. A prefeitura diz que houve um confronto durante uma reunião e o guarda chegou a manter o secretário refém dentro de uma sala.

Ele inclusive montou barricadas e o prédio da administração municipal foi interditado durante a negociação. O aparelho detector de vida do Gate mostrou que havia apenas uma pessoa viva dentro da sala, o que permitiu aos policiais concluírem que já não havia mais reféns.

Segundo informações divulgadas pela Record TV, o guarda que matou o secretário adjunto fazia parte da equipe de segurança do novo prefeito, Gerson Pessoa (Podemos), havia dois anos e foi informado de que mudaria de função, o que o revoltou.

A Secretaria da Segurança Pública informa que o guarda será encaminhado ao 5.º Distrito Policial da cidade, onde seria ouvido e indiciado. "Exames periciais foram solicitados e mais informações serão fornecidas após o registro do boletim de ocorrência."

Transição

A cidade da Grande São Paulo passa por transição de governo: Pessoa, que era deputado estadual, foi eleito em outubro para substituir Rogério Lins, do mesmo partido. O ex-prefeito é agora secretário de Esportes e Lazer da capital paulista, na gestão Ricardo Nunes (MDB).

Custodio Moreira estava na secretaria havia oito anos - na gestão passada foi titular de Segurança e Controle Urbano e, depois, secretário adjunto. Antes, ele havia atuado como guarda-civil. Ia fazer 54 anos no domingo, 12, e era natural de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, mas mudou para São Paulo ainda na infância. Em Osasco, ele teve uma empresa de motoboys antes de prestar o concurso para se tornar GCM. Atualmente, quem ocupa o cargo de titular na secretaria de Segurança de Osasco é José Virgolino de Oliveira.

'Lutou por melhorias'

"Lamentamos essa situação ocorrida na Prefeitura de Osasco, que culminou na morte covarde do secretário adjunto de Segurança e Controle Urbano, Adilson Moreira, um grande combatente, mas principalmente um amigo. Moreira, que foi guarda-civil municipal antes de atuar como secretário adjunto, foi um dos que lutou por melhorias para a GCM", publicou ontem o ex-prefeito Lins nas redes sociais. (COLABOROU ÍTALO LO RE)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.