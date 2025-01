Sesc Verão chega à 30ª edição com atividades gratuitas em São Paulo

O Sesc São Paulo realiza a 30ª edição do Sesc Verão, de 4 de janeiro a 16 de fevereiro, com atividades gratuitas em todas as unidades do estado. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a prática de esportes, atividades físicas e contempla diversas modalidades.

Com o slogan “Segue o Jogo!”, a edição deste ano celebra o contínuo incentivo à prática de esportes e atividades físicas, promovendo saúde, qualidade de vida e inclusão. O projeto propicia ainda a experimentação de novas modalidades e facilita encontros entre os praticantes.

No Sesc Consolação, localizado no centro da capital paulista, os destaques da programação incluem a presença de atletas reconhecidos do esporte nacional. O público poderá conhecer a trajetória e participar de vivências e demonstrações ao lado de atletas como Júlia Soares (ginástica artística), Suelen Altheman (judô), Carol Meligeni (tênis) e Rogerinho R9 (futebol de amputados).

Para quem tem interesse no triatlo, o técnico Diego Marchezani conduzirá uma preparação, ainda este mês, para uma prova que ocorrerá em fevereiro com organização do Sesc Consolação. A prova terá corrida no Elevado Presidente João Goulart (Minhocão), ciclismo na área de convivência e natação na piscina do Sesc Consolação.

O público terá ainda acesso a diversas modalidades em aulas abertas e vivências. Também no Sesc Consolação, haverá aulas de Yin Yoga e de Ritmos Baianos, que devem animar o pré-carnaval na cidade. A unidade vai promover aulas de ginástica natural - um método com mais de 40 anos de pesquisa, criado e difundido por Álvaro Romano, com influências de artes marciais, movimentos dos animais, conhecimentos da educação física e do hatha yoga.

No Sesc Belenzinho, na zona leste da capital, o Festival de Breaking pretende fomentar a cultura hip hop e street dances como uma das expressões da cultura afro-diaspórica de resistência. A atividade tem o objetivo de propor novos formatos de disputas, realizar rodas de conversa, apresentações de coletivos e cypher para todos os corpos. A atividade terá participação do projeto Nas Batalhas, Equipe Miwa, Turmalinas Negras e Unity Warriors.

Uma vivência de skate, na unidade Belenzinho, terá empréstimo de skates e equipamentos de segurança, em um espaço montado com obstáculos próprios da modalidade e monitoria especializada. Haverá ainda vivência de tênis de mesa, em que o público terá a oportunidade de aprender a jogar, melhorar seu jogo e participar de desafios. A atividade contará com a presença dos atletas Bruna Alexandre e Lucas Kumahara, nos dias 11 e 12 de janeiro, respectivamente.