Interditado ferro-velho que comprava cabos furtados de concessionárias

Duas mulheres, proprietárias de um ferro-velho, na Baixada Fluminense, foram presos em flagrante, e o estabelecimento foi fechado. No local, os policiais apreenderam grande quantidade de materiais furtados, incluindo 102,5 quilos (kg) de cobre, dos quais 2,5 kg de cabos de propriedade de uma concessionária de energia elétrica.

O furto de cabos de energia elétrica de concessionárias de trens urbanos, de sinais de internet e de sinais de trânsito com, a finalidade de retirar as partes de cobre para a venda têm provocado prejuízos quase que diários.

Nesta segunda-feira (6), policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizaram uma operação contra o ferro-velho clandestino, que operava em Nova Iguaçu sem o Cadastro de Estabelecimento de Reciclagem (CER) e com o alvará de funcionamento vencido.

De acordo com as investigações, o comércio funcionava em uma área dominada pela milícia, que se beneficia com a receptação dos materiais furtados. Dentre os materiais apreendidos havia fios queimados e cobre sem queima, com características típicas de furtos de redes de energia e telefonia.

Além disso, foram encontradas duas placas de trânsito, uma tampa de esgoto e um componente de motor, evidenciando o envolvimento do ferro-velho em atividades ilícitas relacionadas ao furto de bens públicos e privados.

Equipes da concessionária de energia, que acompanharam a operação, identificaram uma ligação elétrica clandestina, confirmando o furto de energia no local.

As investigações mostram ainda fortes indícios de que o ferro-velho incentiva usuários de drogas a furtarem cabos e materiais de concessionárias, oferecendo dinheiro pela receptação dos itens. Essa prática vem causando paralisações nos serviços públicos essenciais, como energia elétrica e telefonia e gerando prejuízos diretos à população.

Diante das evidências, as proprietárias foram presas e conduzidas à sede da DRF, onde foram autuadas em flagrante. A perícia foi acionada para realizar uma análise detalhada do ferro-velho.