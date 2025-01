Governador da Bahia autoriza compra do livro 'Ainda Estou Aqui' para escolas estaduais

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou na segunda-feira, 6, a inclusão do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, nos acervos das escolas públicas estaduais. A obra será adquirida para bibliotecas e utilizada especialmente em projetos educativos com alunos do terceiro ano do ensino médio, de acordo com o chefe do Executivo estadual.

Em um evento de investimentos na educação, o governador afirmou que autorizou a secretária da pasta, Rowenna Brito, a comprar os livros.

A ideia é que a obra seja usada para promover debates sobre direitos humanos, ditadura militar e democracia no Brasil.

Para complementar as discussões, o filme homônimo, dirigido por Walter Salles, também será exibido em escolas e acompanhado de debates e palestras sobre o contexto histórico retratado.

"A outra iniciativa é dentro das nossas escolas fazer programação para que o filme seja exibido e debatido, trazendo especialistas quando necessário", afirmou Jerônimo Rodrigues.

O governador também parabenizou a atriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, a protagonista do filme, por sua conquista no Globo de Ouro no domingo, 5. Ela se tornou a primeira brasileira a vencer na categoria de Melhor Atriz de Drama, superando nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton e Kate Winslet.

"O prêmio acabou sendo uma resposta para aquilo que aconteceu na ditadura, quando pessoas desapareceram e o Estado não se preocupou em dar respostas", disse o governador.

Ele classificou a vitória da atriz como um marco para o cinema brasileiro e um incentivo para debates sobre democracia nas escolas.

A proposta de Jerônimo Rodrigues surge em um momento em que a memória sobre os crimes cometidos durante a ditadura volta a ganhar espaço no debate público. "Onde tiver necessidade de realizar um debate ou explicação sobre o filme, vai acontecer. Principalmente para os alunos do 3º ano, pois nós teremos uma forte possibilidade de ter esse filme na prova de redação do Enem. Portanto, um prêmio desse nos ajuda e nos anima a fazer um bom debate sobre a democracia", afirmou.

Além do âmbito educacional, o governador mencionou sua presença em Brasília na quarta-feira, 8, para participar do ato em defesa da democracia e contra os ataques de 8 de janeiro de 2023. "8 de Janeiro nunca mais", disse, reforçando o compromisso do Estado com a preservação das instituições democráticas.