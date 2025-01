Pai de jovem morto na Vila Kennedy desabafa no IML: 'Tinha a vida toda pela frente'

Rio - "Ele tinha a vida toda pela frente". O desabafo é de Rogério Luiz Araújo, pai do jovem João Vitor Mendes Araújo, de 20 anos, morto a tiros na Vila Kennedy, na Zona Oeste, na última segunda-feira (6). A família esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro nesta quarta-feira (8) para realizar a liberação do corpo.

fotogaleria

A vítima estava conversando com amigos quando foi surpreedida por bandidos. Segundo relatos, homens armados em uma moto passaram atirando na direção do grupo.

"Ele era um bom filho, educado e instruído, que estava no lugar onde achava que era seguro, dentro da comunidade dele, onde foi nascido e criado, um jovem normal, foi uma fatalidade", lamentou o pai.

O jovem morava com a mãe e estava de folga do trabalho quando foi atingido. "Ele tinha trabalhado no domingo, na segunda não foi trabalhar, acordou tarde e foi na rua. Chegaram atirando nele. É uma situação que não acaba, infelizmente mais um inocente foi morto, agora só vão ficar lembranças boas dele, de um garoto bom, trabalhador, bom filho. Ele tinha vida toda pela frente e infelizmente aconteceu essa fatalidade", acrescentou o pai.

Por fim, Rogério comentou que não está sendo fácil lidar com a perda. "É muito triste, mas Deus vai dar força para gente superar", disse.

O local e horário do enterro ainda não foram definidos.

Tiroteio e operação na região

A região vive uma intensa onda de violência devido a disputa de território entre criminosos da Vila Kennedy e Vila Aliança.

Na manhã desta quarta (8), a PM realiza uma operação na comunidade . No local, agentes do 14ºBPM (Bangu) atuam com os objetivos de reprimir ações criminosas e cumprir mandados de prisão.

Antes da operação, durante a madrugada, um intenso tiroteio foi registrado na região. Segundo relatos, o confronto ocorreu em represália a morte do jovem João Vitor.