Max confirma a estreia da 2ª temporada de 'The Last Of Us' para o mês de abril

A Max confirmou a estreia da 2ª temporada de The Last Of Us para o mês de abril. O segundo ciclo da premiada série adaptada do game homônimo terá sete episódios e estará disponível na plataforma de streaming e no canal HBO. Um novo trailer também foi divulgado.

A história vai se passar após cinco anos dos eventos da 1ª temporada, com Joel e Ellie em conflito diante de um mundo pós-apocalíptico ainda mais perigoso e imprevisível.

O elenco conta com Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria.

A série terá ainda novos nomes: Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny.

Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.