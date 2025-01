Dispensado pelo SBT, Raul Gil fala do futuro

Rio - Raul Gil, de 86 anos, está vivendo um momento de transição na carreira após encerrar sua trajetória no SBT. Rumores começaram a circular na web sobre possíveis negociações com outras emissoras. Em resposta às especulações, a equipe do apresentador compartilhou um comunicado oficial nas redes sociais nesta terça-feira (7) esclarecendo a situação e destacando os planos do apresentador.



fotogaleria

"Diante dos comentários e matérias sobre Raul Gil e seu futuro na TV, esclarecemos que estamos de férias e, ao retornarmos, decidiremos qual rumo seguir", afirmou a nota.



Embora a televisão continue sendo uma paixão, o comunicado revelou que o apresentador também está investindo em projetos fora do meio televisivo. "Também planejamos novos projetos fora da televisão, investindo em construção, redes e mídias digitais, gravadora fonográfica, além de documentários, teatro, cinema, shows e eventos para todos os públicos. Nunca escondemos nosso amor pela TV e por nossos fãs."



A equipe também fez um desabafo sobre o tratamento recebido em meio às mudanças de carreira. "No entanto, lamentamos a falta de respeito de alguns colegas que acompanharam nossa trajetória, assim como daqueles que se aproveitam da situação para se promover com comentários nas redes. Deixo uma pergunta no ar: um homem saudável não tem o direito de seguir trabalhando e fazendo o que ama? Vivemos em uma sociedade na qual artistas, empresários e políticos são reverenciados, independentemente da idade", continuou.



A nota destacou a importância de Raul Gil para a mídia e lamentou os rumores e inverdades. "A frequência com que surgem notícias sobre Raul Gil reflete sua importância. Caso contrário, seríamos esquecidos pela mídia. No entanto, lamentamos profundamente os exageros, inverdades e desrespeitos. Temos respeito por todos os profissionais e veículos de comunicação. Agradecemos a atenção dos portais, pois isso reafirma a relevância de Raul Gil."



A equipe deixou claro que não há negociações em andamento com outras emissoras e ressaltou a gratidão ao SBT. "Esclarecemos que as informações sobre nossos projetos foram distorcidas. Seguimos gratos ao SBT, onde vivemos momentos incríveis e de onde saímos sem mágoas, apenas com respeito e reconhecimento por nossa trajetória. Não há negociações com nenhuma emissora. Nosso foco é superar a crise que afeta o setor, confiando que a iniciativa privada valorizará projetos com credibilidade e história."



"Buscamos parceiros visionários que reconheçam não apenas nosso sucesso, mas também a força e o legado de Raul Gil --um ícone que merece respeito pelo impacto que teve e continua tendo na televisão e na vida de tantos artistas. Seguimos firmes, com a certeza de que o trabalho sério e a dedicação sempre prevalecerão", encerrou.