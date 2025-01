Padrasto de vítimas é preso suspeito de ter envenenado família no Piauí

O padrasto de duas vítimas foi preso na manhã desta quarta-feira, 8, suspeito de ter colocado veneno na comida que matou quatro pessoas da mesma família, em Parnaíba, no Piauí. Segundo a Polícia Civil do Piauí, Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, é padrasto de dois irmãos - uma mulher e um homem - que morreram intoxicados pelo veneno.

Ele também chegou a ser hospitalizado, mas recebeu alta no mesmo dia. A reportagem tenta contato com a defesa de Francisco Pereira da Costa.

Os detalhes que levaram à prisão de Francisco serão informados em entrevista coletiva prevista para esta quarta. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Piauí, a investigação apontou que ninguém teria entrado na residência onde estavam os familiares no dia do crime.

Em seu depoimento à polícia, Francisco disse que havia consumido apenas os peixes, que não estavam envenenados.

O veneno foi encontrado no arroz que guarnecia o baião de dois, servido no dia 1º de janeiro. A esposa dele e mãe de duas das vítimas fatais também não consumiu os alimentos envenenados com terbufós, princípio ativo de inseticidas e semelhante ao veneno conhecido como 'chumbinho'.

No dia do envenenamento, 11 pessoas estavam na casa e nove foram intoxicadas. Uma criança de quatro anos continua internada no Hospital de Urgência de Teresina.

As vítimas fatais são os irmãos Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, e Francisca Maria da Silva, de 32, além dos filhos de Francisca, Igno Davi Silva, de 1 ano e 8 meses, e Maria Lauane Fontenele, de 3 anos. A perícia confirmou a presença do terbufós no arroz consumido pelas vítimas.