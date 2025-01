Fonseca e Monteiro estão a uma vitória de alcançar Aberto da Austrália

Os brasileiros João Fonseca e Thiago Monteiro cravaram a segunda vitória no qualifying (qualificatório) do Aberto da Austrália na madrugada desta quarta-feira (8) e ficaram à apenas uma vitória de alcançarem a chave principal do Grand Slam, o primeiro do ano. Ambos disputam a terceira e última rodada do quali, em Melbourne, a partir de meia-noite - 0h de quinta (9), no horário de Brasília.

Atual número 113 do mundo, João Fonseca atropelou Coleman Wong (172º no ranking), de Hong Kong - com direito a pneu (6/0) no primeiro set, e 6/3 na parcial seguinte – em apenas 53 minutos de partida. Foi a 12ª vitória consecutiva do tenista carioca, de 18 anos, recém-campeão do no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra. Embalado, João Fonseca enfrentará no último jogo do quali o argentino Thiago Augustin Tirante (115º), de 23 anos. Eles já duelaram duas vezes, com uma vitória cada um.

Two down, one to go!



Joao Fonseca is a match away from qualifying for the #AO2025 main draw. pic.twitter.com/UgWWm80W3N — #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2025

Quem também vai com tudo em busca de sua sexta participação em Grand Slam é o cearense Thiago Monteiro (106º), cabeça de chave 6, que eliminou nesta madrugada o francês Valentin Royer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (1) e 6/3). Na última rodada do quali, prevista para começar á 1h30 (horário de Brasília) de quinta (9), Monteiro competirá com o belga Kimmer Coppejans (361º).

Já a paulista Laura Pigossi (141ª no ranking) deu adeus ao quali ao ser superada pela suíça Viktorija Golubic (90ª) na segunda rodada.

Até o momento, o Brasil já tem assegurados dois representante na chave principal do Aberto da Austrália: a paulista Beatriz Haddad Maia e o paranaense Thiago Wild. Ambos se credenciaram ao Grand Slam pelo posicionamento no ranking mundial. Bia ocupa a 16ª posição na lista da WTA (Women’s Tennis Association/Associação de Tênis Feminino) e Thiago a 76ª colocação no ranking da ATP ( Association of Tennis Professionals).