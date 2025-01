SAG Awards altera anúncio de indicados ao prêmio por causa dos incêndios em Los Angeles

O anúncio dos indicados ao SAG Awards - o Prêmio do Sindicato dos Atores de 2025 - foi alterado após a propagação de um grande incêndio florestal na cidade de Los Angeles na noite desta terça-feira, 7. As indicações, programadas para esta quarta-feira, 8, ainda ocorrem na mesma data, mas serão divulgadas por meio de um comunicado oficial. Antes, a revelação dos indicados ocorreria em um evento presencial com apresentação dos atores Cooper Koch e Joey King.

"Com uma abundância de cautela pela segurança de nossos apresentadores, convidados e equipe, o anúncio das indicações ao vivo e presencial da 31ª edição anual do SAG Awards foi cancelado devido aos incêndios florestais e às condições adversas de vento em Los Angeles", afirmou a organização do prêmio no Instagram.

Na noite da terça-feira, 7, um incêndio florestal se propagou rapidamente em uma região luxuosa de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocando a fuga desesperada de moradores.

Bombeiros correram para conter as chamas, enquanto uma forte tempestade de vento atingiu o sul da Califórnia, espalhando o incêndio visto a quilômetros de distância.

Mais de 310 hectares foram queimados em Pacific Palisades, nas montanhas de Santa Monica, que abriga luxuosas mansões na costa oeste dos Estados Unidos.

Os meteorologistas alertaram que o pior ainda pode estar por vir, com a tempestade de vento prevista para durar dias, produzindo rajadas isoladas que podem chegar a 160 km/h - incluindo em áreas que não recebem uma quantia significativa de chuva há meses.

Sessão de 'Ainda Estou Aqui' para votantes do Oscar é cancelada

Uma sessão especial do longa brasileiro Ainda Estou Aqui foi cancelada na noite desta terça-feira, 7, por conta dos incêndios florestais que se espalharam pela cidade de Los Angeles. O evento, que contaria com a presença do elenco e a mediação do cineasta mexicano Guillermo Del Toro, era uma parte importante da campanha que busca a indicação do filme e da atriz Fernanda Torres ao Oscar.

A exibição era destinada aos membros da Academia de Hollywood e tinha como objetivo divulgar o filme e convencer os votantes a eleger a obra de Walter Salles como um indicados ao maior prêmio do cinema mundial.

A data da sessão era estratégica, visto que a votação para o Oscar se iniciou nesta quarta-feira, 8. Assim, o evento era a última grande oportunidade de convencer os votantes.

Outros filmes que estão na briga por uma indicação também tiveram sessões similares canceladas.

Ainda Estou Aqui sonha com uma indicação na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz Principal.

Com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, as chances do longa brasileiro aumentaram de forma significativa. O anúncio dos indicados ocorre no dia 17 de janeiro.