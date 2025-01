Inmet alerta para grande perigo de chuvas em áreas de MG, BA e ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, de chuva para esta quarta-feira, 9, em áreas de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.

Segundo o Inmet, as precipitações podem superar 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. A previsão é de grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e de grandes deslizamentos de encostas nas cidades com risco, de acordo com o instituto. O alerta abrange a região central do Espírito Santo, Vale do Rio Doce, noroeste do Espírito Santo, Vale do Mucuri, Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, sul baiano e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Inmet emitiu também outros três alertas laranjas, de perigo, de fortes chuvas em áreas da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Pará e em todo o Distrito Federal. Há risco de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia e de ventos intensos de até 100 km/h.

O alerta vale desta quarta-feira até sexta-feira, 10. Segundo o instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.