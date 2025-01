Filha 10 meses de influenciadora quase perde dedo em acidente doméstico: 'Ouvi gritos'

Morgana Santana, influenciadora digital com quase dois milhões de seguidores, usou suas redes sociais para compartilhar um susto que levou com Celine, sua filha de 10 meses, após um acidente doméstico.

Ela revelou que uma mesa de pedra caiu em cima do dedo da bebê enquanto ela engatinhava. Segundo Morgana, um dos dedos de Celine ficou pendurado e esmagado após o ocorrido.

"Meu marido colocou a Celine na sala e eu fui ao quarto pegar o meu óculos de grau para ficar com a criança na sala. Não sei o que aconteceu, mas ouvi gritos. Fui correndo ver e o dedo da minha filha estava totalmente esmagado e pendurado. Ela gritava e era sangue espalhado", relatou.

A influenciadora digital explicou que a filha já havia se apoiado na mesma vezes na mesma mesa mas nunca tinha caído por causa de seu peso. "Alguém colocou essa mesa e o Tom [filho de Morgana] deve ter esbarrado na mesa, que caiu e passou de raspão na cabeça da Celine. Ela está com um machucado na cabeça. Como ela estava engatinhando, caiu no dedo do meio. Cortou como se fosse uma faca. Talhou o dedo."

Ao chegar no hospital em busca de ajuda, Morgana disse que a primeira médica que a atendeu explicou que provavelmente a pequena iria perder o dedo. Em seguida, a família foi transferida para outro hospital e Celine passou por uma cirurgia com um dos melhores ortopedistas do local.

Apesar da previsão da médica, a bebê conseguiu manter o dedo após o procedimento. "Não queria que ela ficasse sem dedo. Deus fez esse milagre. Eu louvava e cantava no hospital. [Mantive] a minha fé e não entreguei os pontos", finalizou. Enquanto se recupera, Celine está proibida de engatinhar.