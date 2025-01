Fernanda Torres não entra na lista do Sindicato dos Atores

O caminho de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui até o Oscar sofreu um revés na quarta-feira, 8, quando foram anunciados os indicados para o SAG Awards, prêmio concedido pelo Screen Actors Guild (SAG), o sindicato dos atores, e considerado o principal termômetro para as categorias de atuação no Oscar, uma vez que há coincidência entre os votantes nas duas premiações.

As atrizes Pamela Anderson (The Last Showgirl), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora) e Demi Moore (A Substância) concorrem na categoria. A cerimônia será transmitida ao vivo pela Netflix no dia 23 de fevereiro.

A indicação e a premiação no SAG Awards são sinais importantes do que pode acontecer no Oscar. Isso porque, nos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, são os representantes de cada categoria que votam nos respectivos indicados - são os atores-membros da Academia que escolhem os premiados das categorias de atuação, por exemplo.

Os atores são o maior corpo votante da Academia, com cerca de 1.300 integrantes.

Mas há outros elementos a serem considerados. Em primeiro lugar, a votação que escolhe os indicados encerrou-se no domingo, 5, antes da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, o que poderia dar maior visibilidade a seu trabalho.

Além disso, os membros do sindicato são majoritariamente americanos, o que aumenta as chances de indicações e premiações para atores e atrizes dos EUA.

No caso do Oscar, porém, no ano passado, 25% dos membros da Academia não eram americanos. Em 2024, por exemplo, a alemã Sandra Hüller, de Anatomia de uma Queda, conseguiu uma indicação mesmo tendo ficado de fora do SAG.

O anúncio dos indicados foi alterado após a propagação de um incêndio florestal em Los Angeles na terça, 7, sendo realizado online.

Uma sessão especial de Ainda Estou Aqui também foi cancelada por causa dos incêndios. O evento, que contaria com a presença do elenco e a mediação do cineasta Guillermo Del Toro, era uma parte importante da campanha que busca a indicação do filme e da atriz Fernanda Torres para o Oscar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.