Critics Choice Awards ganha nova data após ser adiado por incêndios

A 30ª edição do Critics Choice Awards ganhou nova data após ser adiada devido aos incêndios que assolam o estado da Califórnia. A premiação, que aconteceria neste domingo, 12, agora será realizada em 26 de janeiro de 2025.

O evento acontecerá no Barker Hangar, em Santa Mônica, e será transmitido ao vivo pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming. O local, o mesmo que receberia a premiação neste fim de semana, fica em uma área próxima do bairro de Palisades Pacific, um dos focos do fogo.

"Esta tragédia em curso já teve um impacto profundo na nossa comunidade. Todos os nossos pensamentos e orações estão com aqueles que lutam contra os incêndios devastadores e com todos os que foram afetados", disse em comunicado oficial Joey Berlin, CEO da Critics Choice Association, responsável pelo evento.

O brasileiro Ainda Estou Aqui está indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards, que é entregue pela maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e Canadá, com mais de 600 membros. No mesmo dia 26 de janeiro, tanto o filme quanto a atriz Fernanda Torres estarão concorrendo também ao Satellite Awards, realizado pela IPA (International Press Academy), associação de jornalistas de entretenimento.

Incêndios

Os incêndios florestais na Califórnia saíram do controle depois de uma tempestade de ventos atingir a região. Mais de 80 mil pessoas já tiveram de sair de suas casas até esta quarta-feira, 8, de acordo com autoridades locais. Duas mortes já foram confirmadas.