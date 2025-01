Com 250 desabrigados, Peruíbe tem previsão de chuva moderada

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, no período da tarde, haverá condições para pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade no município de Peruíbe, litoral paulista. Há possibilidade ainda de raios e ventos na cidade. Após tempestades nesta madrugada, 250 pessoas ficaram desabrigadas

As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental estão retirando as famílias presas nas áreas alagadas da cidade. O resgate inclui idosos, crianças e animais domésticos. Os desabrigados estão sendo encaminhados ao abrigo emergencial, onde poderão ficar até a situação se normalizar, com alimentação, banho e local para dormir.

Segundo o órgão, os atuais modelos meteorológicos não indicam condições para acumulados significativos, mas recomenda atenção em áreas mais vulneráveis já que o solo está encharcado.

Para sábado (11) e domingo (12), os dias serão marcados por sol entre nuvens e são previstas chuvas isoladas no período da tarde, de curta e fraca intensidade. Até o momento, não há previsão para acumulados significativos no período.