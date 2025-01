'Mais Você' divulga 3 duplas que vão disputar última vaga para entrar no 'BBB 25'

O programa Mais Você divulgou nesta sexta-feira, 10, as três duplas que disputarão uma vaga no Big Brother Brasil 25, por meio de voto público. A vaga restante fará parte do grupo Pipoca, cujos concorrentes foram anunciados por Ana Maria Braga.

Os resultados da votação serão divulgados na segunda-feira, 13, durante a estreia do BBB 25, ao vivo.

Após a entrada dos participantes na última vaga, o reality contará com 12 duplas (24 brothers e sisters), entre famosos como Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Diego e Daniele Hypolito.

O BBB 25 começa na segunda-feira e, pela primeira vez, será inteiramente formado por duplas.

A 25ª edição do programa também está sob novo comando, com Rodrigo Dourado na direção (após a saída de Boninho da Globo), e celebrará os 60 anos de existência da emissora.

A primeira dupla que competirá por uma vaga no programa é formada por Joseane, de 41 anos, e Cléber, de 24 anos, que são mãe e filho. Eles são de Salvador, na Bahia.

"Ela é a tampa da minha panela", completa o filho, que é professor de geografia. A mãe conta que saiu do emprego para se dedicar à candidatura no reality.

Paula e Nicole configuram a segunda dupla que concorre para a vaga no BBB 25. Elas são mãe e filha, de 48 e 28 anos, respectivamente. Ambas são de São José dos Campos, São Paulo, e Nicole é estudante de direito, enquanto Paula é assessora na prefeitura da cidade.

"Podem esperar parceria, união, [somos] amigas acima de tudo, respeito. Mas terão conflitos com certeza", disse Nicole.

Guilherme e Joselma são genro e sogra. Vindos de Olinda, Pernambuco, eles têm 27 anos e 53 anos, respectivamente.

Guilherme é fisioterapeuta geriátrico e ela vendia marmitas, mas atualmente não trabalha. Guilherme possui um relacionamento com a filha de Joselma, Letícia.

"Ele tem o coração muito humilde, de ser amoroso com as pessoas [...] Ele se preocupa com a família toda", falou Joselma, sobre o genro.