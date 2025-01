Homem é flagrado tentando atravessar a Ponte Rio-Niterói de bicicleta; via chegou a ser fechada

Rio - Um homem foi flagrado tentando atravessar a Ponte Rio-Niterói de bicicleta, no início da tarde desta sexta-feira (10). A travessia é proibida e pode gerar infração e multa para o ciclista, de acordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a ponte, o caso aconteceu por volta das 12h no sentido Rio. Agentes da concessionária fecharam a pista totalmente por aproximadamente dois minutos para retirar o ciclista. A empresa informou que a ação é um procedimento padrão para segurança dos usuários e de quem está sendo resgatado.

Veja o vídeo:

Homem tenta atravessar Ponte Rio-Niterói de bicicleta



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/tz4qMHXwRq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 10, 2025

A travessia de bicicleta na ponte é proibida. Segundo o artigo 255 do CTB, conduzir o veículo em vias onde não seja permitida a circulação deste, ou de forma agressiva, gera uma infração média ao condutor, multa e remoção da bicicleta.

'Jet-ski'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o homem passou por volta das 15h40 pelo local. Em pesquisa no sistema, foi verificado que o veículo, na verdade, se tratava de uma motocicleta Suzuki AN125, com adulteração não autorizada do veículo e licenciamento vencido desde 2010.

Foi verificado também que um automóvel estava ajudando a levar a moto aquática em uma carreta. Ambos foram identificados em imagens para futuras autuações. O motorista pode, ainda, perder pontos na carteira de habilitação.