Cláudio Castro afirma que vai licitar nova bilhetagem dos transportes estaduais até julho

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou, nesta sexta-feira (10), que vai licitar um novo serviço de bilhetagem dos transportes públicos estaduais neste primeiro semestre de 2025. Castro garantiu que até julho será possível integrar as passagens intermunicipais com o novo bilhete do município do Rio, o Jaé.

Castro agradeceu publicamente ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, pelo adiamento do uso exclusivo do Jaé na capital. "Esse adiamento foi fundamental. Agradeço o prefeito Eduardo Paes porque até julho vamos conseguir fazer a nossa licitação e a integração vai estar feita. Eles (Prefeitura do Rio) não tiveram os problemas judiciais que nós enfrentamos para fazer a licitação", afirmou o governador.

Com a nova bilhetagem licitada, Castro afirmou que o governo terá acesso ao fluxo de passageiros e de caixa dos modais estaduais. A transparência do sistema possibilitará o estudo de subsídios nas passagens de trem e metrô.

"Teremos todas as possibilidades de entrar com a bilhetagem e ter um transporte mais transparente, com dados abertos, e aí sim pensar em subsídio. Hoje, o lobo toma conta do galinheiro e diz quantas galinhas tem dentro", acrescentou Castro.