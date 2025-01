Homem é morto após ser confundido com miliciano por causa de roupa preta

Rio - Um homem foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (10), ao ser confundido com um miliciano. O crime aconteceu na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e Francisco de Assis Ricardo de Almeida, de 40 anos, teria sido alvo de criminosos porque estaria usando roupas pretas no momento do ataque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ricardo de Albuquerque foi acionado às 20h35, mas os militares encontraram Francisco já sem vida, na Rua Capão Bonito, na altura do número 415. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o sepultamento.



A Polícia Militar informou que equipes do 14º BPM (Bangu) foram à Rua Capão Bonito, onde localizaram um homem morto. As informações preliminares apontam que criminosos atiraram de dentro de um carro, atingindo a vítima. A área foi preservada para a perícia. A Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e as investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Segundo relatos, a vítima era obreiro de uma igreja e em um vídeo que circula nas redes sociais, uma pessoa diz que ele estava a caminho do local, onde realizaria projetos. No registro, ela comenta ainda que "sabem que não pode andar de preto" pela região. A comunidade do Catiri, assim como outras áreas da Zona Oeste, vive uma disputa entre traficantes do Comando Vermelho e a milícia, por conta do controle territorial.