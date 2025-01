Jovem que viralizou ao lamentar 10º ano de cursinho passa no vestibular para medicina

Em 2025, Ana Laura Ramazotti iniciaria seu 10º ano de cursinho em busca de uma vaga em medicina. A jovem de 26 anos, moradora de Jaú (SP), compartilhou o marco em uma rede social e disse estar "em pânico" por mais um ciclo de estudos focado no vestibular. O vídeo repercutiu não apenas com comentários de apoio, mas também com críticas aos anos de estudos da jovem, que sonhava ingressar em uma universidade pública.





Nesta sexta-feira, 10, porém, a estudante foi aprovada na primeira chamada da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e agora é o vídeo da aprovação - e da emocionante comemoração de Ana Laura - que repercute nas redes.





"Eu tinha muita vergonha antes. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha porque eu reconheço que é um privilégio poder pagar tudo isso de cursinho, ter condições, mas eu não tenho mais condições psicológicas", falou a estudante há quatro dias, no vídeo no Tiktok que viralizou sua história.





Ana contou que já havia recebido algumas aprovações por meio do ProUni, com bolsa de 50%, e do Fies, mas não ingressou nos cursos por questões financeiras. "Eu tenho nota para o Fies e para o ProUni, já consegui bolsa. Mas ainda teria que pagar cerca de R$ 5 mil a R$ 6 mil, e meus pais são aposentados, então está fora de cogitação."





Respondendo a comentários, Ana também afirmou que não prestava vestibular para universidades de regiões mais distantes, onde a concorrência pode ser menor, devido à condição dos pais, que são idosos e precisam de cuidados por problemas de saúde. Londrina, onde está localizado o campus em que a jovem estudará, fica a 330 km de distância de Jaú, e não serão necessárias viagens de avião para visitar a família.





"Muita gente comentou que eu deveria trocar de curso, desistir de vez, mas eu prefiro gastar esse tempo agora do que entrar em qualquer curso, me formar em algo que eu não queria e viver o resto da vida pensando 'e se eu tivesse tentado de novo'", comentou a estudante, que no passado foi aprovada em odontologia na Universidade de São Paulo (USP).