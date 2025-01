Um morto e dois feridos em confronto entre PM e bandidos no Complexo da Pedreira

No Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, um confronto entre policiais militares e criminosos resultou na morte de um homem e em dois feridos



De acordo com o 41º BPM (Irajá), os policiais realizavam patrulhamento quando se depararam com dois homens armados em uma moto. Os suspeitos abriram fogo e uma perseguição se iniciou.



Durante a perseguição, a dupla usou dois ônibus para bloquear a via, dificultando a ação policial. Os veículos foram removidos pelos agentes.



No confronto, um policial foi ferido por estilhaços e recebeu atendimento médico, sendo liberado em seguida. O suspeito baleado foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu.



A Polícia Militar também recebeu a informação de que outro homem deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde está sob custódia. No entanto, a vítima seria o funcionário terceirizado da concessionária Águas do Rio.



Em nota, a Águas do Rio informou que o funcionário foi baleado no Complexo da Pedreira e que não estava em serviço no momento do incidente. A concessionária também afirmou que está prestando suporte à vítima.



Após o confronto, um fuzil foi apreendido e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.