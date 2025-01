Incêndio atinge camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio

Rio - Um incêndio atingiu uma loja do Mercado Popular Uruguaiana, conhecido como camelódromo, no Centro do Rio, na manhã deste domingo, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis quartéis trabalharam no combate às chamas, e a via está interditada. Ainda não há informações sobre a causa e se há vítimas.

O imóvel, localizado na Rua dos Andradas, na altura da Rua Senhor dos Passos, foi tomado pelas chamas. Os bombeiros dos quartéis Central, São Cristóvão, Catete, Vila Isabel, Penha e Humaitá foram acionados às 10h para o local. CET-Rio e Guarda Municipal também atuam na região. A fumaça toma grandes proporções e era vista de outras áreas da cidade, como, por exemplo, do Pão de Açúcar.

Fumaça de incêndio no Centro é vista do Pão de Açúcar Reprodução / Redes sociais

Nas redes sociais, o Mercado Popular da Uruguaiana publicou um vídeo do incêndio, afirmando que não há registro de feridos. Ainda segundo as informações do perfil, a quadra onde o fogo começou estava sem energia na sexta-feira, 10, o que consiga talvez explicar as causas do incidente.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mercado Popular Uruguaiana (@appuruguaiana)



Segundo o Centro de Operações do Rio, a Rua Uruguaiana está interditada, e o tráfego está sendo desviado para a Rua Buenos Aires.