Incêndio no centro do Rio atinge lojas do camelódromo da Uruguaiana

Mais de 60 bombeiros de 10 quartéis diferentes foram mobilizados na manhã deste domingo (12) para combater um incêndio no camelódromo da Uruguaiana, polo de comércio popular no centro do Rio de Janeiro.

Pelas redes sociais, moradores compartilham imagens das chamas e da fumaça, que podem ser vistas de diversos pontos da cidade.

"Não há vítimas na ocorrência", informou em nota o Corpo de Bombeiros. De acordo com o texto, o fogo atinge parte dos boxes do camelódromo. As lojas afetadas se situam no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, próximo à entrada da estação do metrô.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. As lojas do camelódromo da Uruguaiana vendem uma grande variedade de produtos, tais como celulares e outros equipamentos eletrônicos, itens de papelaria e de festa, roupas, calçados e alimentos.

Pelas redes sociais, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a Guarda Municipal, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e a concessionária dos serviços de energia Light também estão no local. "Rua Uruguaiana interditada e o trânsito sendo desviado pela Rua Buenos Aires", registra a postagem.

De acordo com nota divulgada pelo governo estadual, policiais militares também foram destacados para auxiliar o Corpo de Bombeiros e isolar a área para perícia. "A Polícia Civil investiga as causas do incêndio", diz o texto. A nota acrescenta ainda que o governador Cláudio Castro está acompanhando a situação.