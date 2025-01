Taxa de infecção por metapneumovírus no norte da China está caindo, diz governo do país

A taxa de infecção por metapneumovírus humano no norte da China está diminuindo, segundo informações do governo do país. O vírus causa sintomas semelhantes aos de um resfriado ou gripe, incluindo febre, tosse e congestão nasal, mas também pode provocar infecções no trato respiratório de crianças, adultos mais velhos e pessoas com baixa imunidade.

"O metapneumovírus humano não é novo, e está entre os humanos há várias décadas", disse Wang Liping, pesquisadora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China durante uma entrevista coletiva.

Ela acrescentou que o aumento do número de infecções pelo vírus nos últimos anos resulta de melhores métodos de detecção. "No momento, a taxa de casos de metapneumovírus humano está flutuando, a taxa de casos nas províncias do norte está caindo, e a taxa de casos em pacientes com 14 anos ou menos começou a diminuir", informou.

Recentemente surgiram preocupações com o aumento de infecções pelo metapneumovírus humano no norte da China.

A Organização Mundial da Saúde disse que não recebeu relatórios de surtos incomuns da doença na China nem em outros lugares.

Especialistas apontam que, diferentemente da covid-19, o metapneumovírus já circula há décadas entre os humanos e que as pessoas têm certa imunidade contra ele.

A maioria das crianças é infectada até completar cinco anos. As informações são da Associated Press.