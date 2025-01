Após incêndio na Uruguaiana, Paes promete reformas e ajuda a lojistas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu ajuda do município aos comerciantes que tiveram prejuízos no incêndio que atingiu neste domingo (12) o camelódromo da Uruguaiana, polo de comércio popular no centro da cidade. Ele também afirmou que pretende reformar o lugar, melhorando a infraestrutura.

Paes citou como referência o trabalho de recuperação realizado no Mercadão de Madureira, centro comercial da zona norte da capital fluminense que foi devastado em um incêndio no ano de 2000.

"Já disse aos comerciantes que infelizmente perderam o seu comércio que a gente vai ajudar. Vamos reconstruir. Então todo mundo aqui pode ficar tranquilo. Mas eu espero poder fazer isso de uma maneira mais organizada, com uma estrutura melhor. Acho que tem um belo exemplo na cidade do Rio, que é o Mercadão de Madureira. Lá também pegou fogo, era uma coisa meio bagunçada igual aqui e foi totalmente recuperado. Passou a ser um shopping, com muita qualidade", disse o prefeito.

Mais de 60 bombeiros de 10 quartéis diferentes foram mobilizados pela manhã para combater o incêndio no camelódromo da Uruguaiana. Pelas redes sociais, moradores compartilharam imagens das chamas e da fumaça, que foram vistas de diversos pontos da cidade. Paes se deslocou até o local para acompanhar a situação.

"Precisamos parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que foi muito rápido. Evitou que fosse um mal maior. Isso não é a primeira vez que acontece. No outro governo, a gente teve incêndio aqui. Não dá pra dizer de quem é a responsabilidade. Agora eu acho que aqui surge uma oportunidade pra gente fazer uma coisa mais definitiva e com mais qualidade", afirmou.

De acordo com nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas na ocorrência. O fogo atingiu parte dos boxes do camelódromo. As lojas afetadas se situam no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, próximo à entrada da estação do metrô, que foi fechada por precaução. A Defesa Civil interditou por tempo indeterminado todo o camelódromo e uma vistoria será realizada para avaliar melhor o cenário.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. As lojas do camelódromo da Uruguaiana vendem uma grande variedade de produtos, tais como celulares e outros equipamentos eletrônicos, itens de papelaria e de festa, roupas, calçados e alimentos.

A Guarda Municipal, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e a concessionária dos serviços de energia Light também enviaram equipes ao local. A Rua Uruguaiana precisou ser interditada e o trânsito foi desviado pela Rua Buenos Aires.