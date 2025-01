Inep divulga as notas do Enem de 2024

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, a principal porta de entrada para o ensino superior no País, foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 13, na Página do Participante do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeir (Inep).

Para verificar o resultado, é preciso logar no portal com o CPF do candidato e senha cadastrada no Gov.br.

O site, porém, ainda apresenta instabilidade para alguns candidatos.

A liberação das notas era prevista para 10 horas da manhã, mas a divulgação foi antecipada.

Com a nota, os estudantes podem se inscrever:

- no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para concorrer às vagas nas universidades federais;

- na Universidade de São Paulo (USP), que destina 20% das vagas a candidatos do Enem;

- no ProUni, voltado para estudantes de baixa renda, que oferta bolsas integrais e parciais em instituições de ensino privadas;

- no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que financia até 100% das mensalidades em instituições de ensino privadas;

- e em universidades de Portugal conveniadas com o Ministério da Educação brasileiro.

O Sisu abre as inscrições a partir da sexta-feira, 17 de janeiro, até terça-feira, 21. Os candidatos são selecionados de acordo com a nota obtida no exame, dentro do número de vagas em cada curso.

No sistema, o candidato pode selecionar duas opções de cursos e modalidade de concorrência, que pode ser ampla ou via cotas.

Durante o período de inscrições, é possível ter uma ideia da nota de corte para a vaga pretendida.

Também em 17 de janeiro saem os resultados dos candidatos aprovados para o Enem-USP, cujas inscrições ficaram abertas entre novembro e dezembro de 2024.

Ainda não há cronograma oficial para as inscrições para o ProUni e Fies.

Devido à ordem de preferência mais comum entre os estudantes para os programas do governo, primeiro o governo abre o Sisu (para as universidades federais), em seguida o ProUni (para bolsas de 50% e 100% para as instituições de ensino privadas) e, por último, o Fies (que oferece financiamento para instituições privadas, que devem ser pagos ao final do curso).