Tarcísio diz que Guilherme Derrite não deixará Secretaria de Segurança de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o atual secretário de Segurança Pública do Estado não deixará o cargo após denúncias de condutas policiais abusivas. "Não pretendo fazer mudanças por hora", afirmou o republicano nesta segunda-feira (13) durante agenda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Questionado sobre o aumento de casos de violência cometida por policiais - crescimento de 46% em 2024 em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério Público - o governador afirmou que estão sendo feitas alterações no treinamento das tropas de rua com um estabelecimento de um novo programa e que excessos não serão tolerados.

"Aqueles que estão se excedendo e não cumprindo os procedimentos estabelecidos serão severamente punidos", disse Tarcísio. "A ideia é intensificar ações de treinamento, mais aquisição de material de capacitação neuromuscular, ou seja, mais armamento não-letal."

O governador também explicou que está sendo feita uma "reciclagem", com apresentações de casos em que houve abusos por parte dos policiais.

Além disso, Tarcísio foi questionado sobre o caso do estudante de medicina, Marco Aurélio Cardenas Acosta, morto com um tiro disparado pela Polícia Militar. "Existe um desejo de ver justiça e acho que tem que acontecer. Os responsáveis serão apresentados e irão a julgamento", afirmou.