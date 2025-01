Oscar 2025 adia novamente anúncio de indicados em meio a incêndios em Los Angeles

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta segunda-feira, 13, que o anúncio dos indicados ao Oscar 2025 foi adiado novamente em meio aos incêndios que atingem a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O prazo para que os membros da Academia enviem seus votos foi estendido para a sexta-feira, 17, e o anúncio dos indicados ocorrerá na quinta-feira, 23, de forma virtual por volta das 5h30 da manhã no horário local (10h30 no horário de Brasília).

A Academia também anunciou que o tradicional almoço dos indicados ao Oscar, que estava programado para o dia 10 de fevereiro, não será realizado este ano.

A divulgação dos indicados à principal premiação do cinema estava inicialmente prevista para o dia 17 e, por conta dos incêndios, já havia sido adiada para o dia 19. A premiação está marcada para ocorrer no dia 2 de março, um domingo, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Ao todo, os incêndios na cidade já deixaram 24 mortos e outras 16 pessoas foram dadas como desaparecidas. Mais de 10 mil imóveis foram destruídos desde o dia 7 de janeiro em uma área cuja devastação já se compara ao tamanho da zona oeste de São Paulo.

Em nota, Bill Kramer e Janet Yang, o CEO e a presidente da Academia, respectivamente, lamentaram a tragédia. "Estamos todos arrasados com o impacto dos incêndios e com as perdas profundas sofridas por tantas pessoas em nossa comunidade. A Academia sempre foi uma força unificadora no setor cinematográfico e temos o compromisso de nos mantermos unidos diante das dificuldades."