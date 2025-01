Quem era o argentino que morreu baleado após entrar em comunidade no Rio por engano

O argentino Gastón Burlon, ex-secretário de turismo de Bariloche, morreu nesta segunda-feira, 13, no Rio de Janeiro, um mês após ser baleado na capital fluminense, quando viajava de férias com a família. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, via Delegacia de Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

No dia 12 de dezembro do ano passado, o argentino e sua família estavam a passeio pelo Rio de Janeiro. Por conta de uma orientação dada pelo GPS do veículo em que usavam, Gaston acabou pegando, por engano, um caminho em direção ao Morro dos Prazeres, e foi alvejado por suspeitos na Rua Cândido Oliveira.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Gaston estava com a esposa e filhos, mas só ele foi atingido pelos disparos.

A Polícia Civil do Rio informou que uma equipe foi enviada às comunidades de Santa Teresa para localizar o autor do crime e disse que a diligências seguem para capturar o suspeito. O Consulado da Argentina foi procurado, mas não deu retorno até a publicação do texto.

Em nota, a Câmara de Turismo de Bariloche lamentou a morte de Burlon e destacou o papel que o ex-secretário teve no impulsionamento das atividades turísticas para a cidade, um dos principais destinos de visitação da Argentina. "Gastón foi um líder comprometido e visionário, cujo trabalho contribuiu significativamente para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado".

Além de chefiar a pasta de turismo em Bariloche até o final de 2023, Gastón foi presidente da Associação de Agências de Turismo do município, dirigente do Clube Estudiantes Unidos e, mais recentemente, presidente da Câmara Argentina de Turismo Estudantil (CATE).