Sabesp fará testes para achar redes irregulares de esgoto no litoral de SP após alta de virose

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai fazer testes e inspeções nas redes de esgoto das cidades de Itanhaém e Guarujá (Baixada Santista), no litoral de São Paulo, para identificar ligações clandestinas de despejo de água de chuva nos sistemas operados pela Sabesp. Os trabalhos de fiscalização começam nesta terça-feira, 14, e devem se estender ao longo desta semana.

Em época de temporais, diz a companhia, pode acontecer a entrada água em excesso na rede de esgoto e provocar vazamentos para as ruas. "Como o litoral de São Paulo tem baixa cobertura de rede de drenagem, a ocorrência de conexões irregulares é alta", afirma a empresa.

Cidades da Baixada Santista, como Guarujá, Santos e Praia Grande sofrem com um surto de casos de virose, que se espalha pela região desde o ano passado. Só no Guarujá, mais de 2 mil atendimentos foram registrados nas unidades hospitalares da cidade, segundo a prefeitura.

Na última quarta, 8, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou a presença de norovírus em amostras de fezes humanas de pacientes atendidos na Baixada. O patógeno, considerado altamente contagioso, é liberado nas fezes de pessoas contaminadas e pode infectar outras pelo contato com fragmentos dos excrementos.

No momento mais crítico da situação, quando a busca por atendimento médicos disparou, e famílias inteiras estavam contaminadas, a Prefeitura do Guarujá chegou a acionar a Sabesp para investigar possíveis vazamentos e ligações clandestinas de esgoto na região da Enseada, e que poderiam estar relacionados aos casos de virose.

A Sabesp, na ocasião, disse que adotou medidas para verificar as solicitações da prefeitura e prestou os esclarecimentos necessários à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A companhia acrescentou que monitorou o sistema de esgoto da Baixada Santista e que as instalações estavam operando normalmente.

Como os testes vão funcionar?

Para fazer as inspeções que começarão nesta terça, a Sabesp vai usar método chamado teste de fumaça para identificar as conexões irregulares.

O teste consiste na liberação de fumaça, que será insuflada por bueiros. Se a fumaça aparecer em pontos como ralos, pias, tanques e caixas de inspeção, é sinal de possíveis problemas nas instalações, como uma ligação incorreta da rede de esgoto com a rede de águas pluviais. A companhia garante que a fumaça não é prejudicial à saúde das pessoas.

Além do teste de fumaça, os técnicos vão fazer a aplicação de corante - também inofensivo à saúde -, que servirá de complemento ao diagnóstico do outro teste. O objetivo é identificar possíveis falhas nas tubulações de esgoto das residências. O corante, explica a companhia, será despejado diretamente no vaso sanitário, pias e caixas de inspeção. Por conta da sua cor, será possível rastrear a água colorida pelas redes de esgoto.

Os testes serão conduzidos por técnicos especializados da Sabesp, que realizarão vistorias em garagens, quintais e ao longo das ruas, procurando sinais de fumaça. Caso os moradores percebam a presença de fumaça em suas residências, devem avisar um dos técnicos que estarão acompanhando a ação.

Caso vazamentos sejam identificados, a Sabesp irá elaborar relatório e orientar a população sobre os reparos necessários, além de formalizar as situações junto à Prefeitura, informa a Sabesp. Não haverá custos às pessoas para a aplicação dos testes.

Ainda de acordo com a companhia, o funcionamento do esgoto não será interrompido. Durante as inspeções, as pessoas poderão continuar usando o banheiro e fazendo outras atividades domésticas normalmente. Os corantes também não mancham as roupas, informou a empresa.

"A Sabesp conta com equipes de prontidão que realizam os reparos rapidamente, mas também busca atuar em parceria com as prefeituras para contribuir na busca por uma solução", acrescenta a companhia.