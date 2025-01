Vídeo: turista chileno pula de base jump em hotel em Copacabana

Rio - Um turista chileno pulou de base jump da cobertura de um hotel, em Copacabana, na Zona Sul, na manhã desta terça-feira (14). Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o ato.

A gravação mostra o homem na beirada do prédio com o equipamento específico para o salto. Um casal, que também estava na cobertura, acompanha o pulo, inclusive com a mulher registrando o ato com o celular. O homem aterrissou na Praia de Copacabana e não se feriu.

Veja o vídeo:

Legenda: Turista chileno salta de base jump em hotel de Copacabana



Uma equipe de segurança do hotel acionou a Polícia Civil e agentes o levaram para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, ainda na Zona Sul. Ele pode responder por exposição ao perigo, que prevê uma pena de três meses a um ano de detenção. Segundo a corporação, o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Base jump é uma modalidade em que o atleta salta de um local inusitado, como pontes, penhascos, hotéis e antenas, com um paraquedas. Geralmente, os saltos são realizados de locais onde a pessoa tem pouco tempo em relação ao solo para abrir o equipamento.

Questionado sobre o assunto, o Hotel Hilton ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.