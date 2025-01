Denúncia de racismo contra Ana Paula Minerato é arquivada por falta de provas

A denúncia de racismo contra a influenciadora e ex-panicat Ana Paula Minerato foi arquivada pelo Ministério Público de São Paulo por falta de provas. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, 10.

De acordo com o juiz Cesar Luis de Souza Pereira, que deferiu o arquivamento, "o conjunto probatório coligido ao feito, neste momento, não autoriza a propositura da ação penal, assim, a considerar hábeis os argumentos invocados para o pedido, determino o arquivamento do presente inquérito policial".

Em nota, Ana Paula Minerato disse que não comentará o caso. "Não tenho nada a declarar neste momento, pois os fatos estão sendo apurados e as providências judiciais foram adotadas", escreveu a influenciadora, que aproveita momentos na Bahia. "Vamos aguardar a manifestação da decisão judicial. Novamente só lamento e peço desculpa pelo ocorrido. O que foi dito, foi provocado e deturpado num contexto de discussão por traição com gravação ilegalmente realizada", completou.

A denúncia contra Ana Paula foi feita por meio do portal da ouvidoria do Ministério Público de São Paulo após o vazamento de uma conversa entre a influenciadora e seu ex-namorado, o rapper Kt Gomez. O músico justificou que gravava as conversas com a expor orientação do advogado.

Em meio às acusações de racismo, a influenciadora tentou, na justiça, evitar que o rapper publicasse áudios e que retirasse o que já tinha sido publicado de suas redes sociais. Ana Paula também decidiu não comentar o caso, que ainda não foi julgado.

Até a publicação deste texto, o rapper foi procurado pelo Estadão, mas sem sucesso. O espaço segue aberto.