Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em áreas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo, de chuvas intensas até a quarta-feira, 15, em Estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O alerta vale para áreas de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e em todo o Estado do Piauí, Maranhão, Tocantins e Distrito Federal.

Segundo o Inmet, nessas regiões, as precipitações podem chegar entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. A previsão é de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, de acordo com o instituto.

O alerta abrange o centro goiano, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, leste goiano, sul cearense, centro sul baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, sudeste paraense, região ocidental do Tocantins, oeste maranhense, noroeste cearense, sudeste piauiense, Sertões Cearenses, centro-sul mato-grossense, sul goiano, nordeste baiano, Sertão Pernambucano, leste maranhense, São Francisco Pernambucano, centro-norte piauiense, Vale do Rio Doce, nordeste mato-grossense, Sertão Paraibano, Sertão Alagoano, centro norte baiano, oeste potiguar, Vale do Mucuri, norte de Minas Gerais, norte maranhense, sul baiano, região oriental do Tocantins, Jequitinhonha, norte mato-grossense, sudoeste paraense, leste rondoniense, sudeste mato-grossense, norte goiano, sul maranhense, Jaguaribe, Região Metropolitana de Belo Horizonte, sudoeste piauiense, Região Metropolitana de Salvador, norte cearense, extremo oeste baiano, centro-sul cearense, noroeste goiano, centro maranhense, sudoeste mato-grossense, noroeste de Minas Gerais, nordeste paraense, central mineira, norte piauiense, Distrito Federal, sertão sergipano, pantanais sul mato-grossense, leste sergipano, agreste sergipano, Região Metropolitana de Fortaleza e centro norte de Mato Grosso do Sul.

Em relação à região Nordeste, o Inmet destaca que o tempo chuvoso deve persistir em grande parte da região até a próxima sexta-feira, 17.

"Ao longo dos próximos dias, a região será marcada com pancadas de chuva, que podem ser localmente fortes devido ao aumento de umidade em praticamente toda a região", disse o Inmet, em nota.

A combinação de sistemas meteorológicos típicos de verão, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), favorecem volumes expressivos de chuva na região, segundo o Inmet. As fortes chuvas devem acometer, principalmente, áreas dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia com maiores acumulados.