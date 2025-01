Lula: formação das pessoas é que faz com que País possa crescer economicamente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 14, que houve menosprezo pela educação ao longo da história do Brasil e que, sem formação das pessoas, o País não crescerá. Segundo ele, o Brasil "por muito tempo" não teve responsabilidade com a área. Lula deu as declarações no Palácio do Planalto.

"Por que tanto menosprezo à educação desse País? Por que tanto menosprezo à educação do nosso povo? Por que tanto menosprezo quando a elite brasileira sabia que nenhum país do mundo iria se desenvolver sem que antes tivesse investimento na formação do nosso povo. É a formação intelectual do nosso povo, nossa formação profissional, que faz com que o país possa crescer economicamente, culturalmente, ter competitividade e qualidade nas coisas que ele faz", disse o presidente da República.

Lula deu as declarações durante o anúncio do programa Mais Professores para o Brasil, no Palácio do Planalto.

De acordo com o governo, cerca de 2,3 milhões de professores serão beneficiados. Estão entre as medidas bolsas de R$ 1.050 para incentivar alunos com bom desempenho no Enem a cursarem licenciaturas, que formam professores. Também um complemento de R$ 2.100 nos salários de professores que entrarem na rede pública e forem trabalhar em regiões carentes.