Critics Choice Awards é adiado mais uma vez

Em meio aos incêndios que assolam Los Angeles, nos Estados Unidos, o Critics Choice Awards adiou a data da premiação por uma segunda vez. Anteriormente realocado do dia 12 para 26 de janeiro, o evento agora ocorrerá em fevereiro, sem uma data exata definida. A informação é da revista americana Variety.

A 30ª edição da premiação começaria às 21h pelo horário de Brasília. Apesar da data e do horário serem incertos, ela ainda será apresentada no Barker Hangar, em Santa Mônica, Califórnia. Não houve um pronunciamento dos canais oficiais do prêmio.

O Critics Choice Awards não foi o único evento que sofreu com imprevistos devido aos incêndios: o Oscar 2025 também foi adiado, além de sessões do filme Ainda Estou Aqui e de entrevistas com atores e atrizes, como Fernanda Torres.

Os incêndios que ocorrem nos Estados Unidos já mataram 24 pessoas e queimaram milhares de casas.