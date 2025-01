Estudante de Araçatuba é a única do Estado de SP a atingir nota 1.000 na redação do Enem

A estudante Sabrina Ayumi Alves Shimizu, de 18 anos, conta seus segredos para ter alcançado a tão sonhada nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): praticar semanalmente, usar referências que realmente conhece e fugir de modelos prontos.

Ela, que é moradora de Araçatuba, no interior de São Paulo, foi a única no Estado a receber a nota máxima na redação do Enem 2024. Ao todo no Brasil, foram 12 candidatos nota 1.000 - apenas um deles, em Minas Gerais, de escola pública. O tema foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

Sabrina completou o ensino médio em 2024 na escola particular Thathi AZ, em Araçatuba, e nunca fez curso preparatório para vestibular. Mas tinha contato com o modelo de redação dissertativa, cobrado em processos seletivos para ensino superior, desde o primeiro ano do ensino médio.

"No primeiro ano, minha professora de redação pedia uma redação a cada duas semanas, três semanas, ou por mês. No segundo, era uma redação a cada duas semanas, de maneira fixa. E neste último ano, eu fazia uma por semana. Fiquei tão acostumada, que quando fui fazer o Enem de verdade, parecia só mais um simulado", conta a estudante.

A jovem já havia realizado a prova do Enem na 1ª e na 2ª série, como treineira, e também foi bem-sucedida na redação nos anos anteriores, com notas 920 e 940. Mesmo assim, não esperava nota tão alta este ano. "Foi uma surpresa, fiquei muito feliz. Eu acordei tarde e fui ver a nota só depois, porque queria dar um tempo. Atualizei a página duas vezes para ter certeza da nota."

Ela sonha em ser engenheira de produção e vai aplicar sua nota no Enem USP, modalidade de ingresso da Universidade de São Paulo que utiliza a nota do exame nacional. "Meu sonho é a Escola Politécnica", afirma.

Suas outras opções, via aplicação da nota no Sistema de Seleção Unificada (SISU), são a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Livro moçambicano foi referência para a redação

Aluna dedicada, Sabrina fazia simulados de provas de vestibulares na própria escola em que estudava e gostava de ler. Ela usou como referência em sua redação o livro "Nós Matamos o Cão Tinhoso", do escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana, que consta na lista de literatura obrigatória da Fuvest. A obra retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa.

"Quando vi o tema, me senti segura, pois já havíamos trabalhado em sala, inclusive heranças culturais e racismo", afirma a estudante. "Como eu li o livro, foi bem mais fácil para mim citar ele", diz. "Se eu pudesse deixar uma dica para quem ainda vai prestar, eu diria para não se preocupar em decorar repertórios 'chiques' e, sim, na sua própria forma de desenvolver o texto, com repertórios que você já tem, já usou em outras redações."

A jovem também citou os filósofos contemporâneos, como o ambientalista Ailton Krenak, e a escritora Marilena Chaui em seu texto. E fugiu de modelos prontos, que se popularizaram nos últimos anos e até chegaram a render notas 1.000. "Minha professora sempre disse que não deveríamos usar modelos, mas, sim, desenvolver nosso próprio estilo de escrita."