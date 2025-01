Praias e natureza são as atrações preferidas de turistas brasileiros

Pesquisa do Ministério do Turismo e da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que a atração turística preferida do brasileiro é a praia, primeira opção para viagens de 35% da população. Natureza e ecoturismo aparecem em segundo lugar, com 16% e, em seguida, atrações culturais ou históricas, com 7%, e atividades que envolvem saúde e bem-estar, também com 7%.

O levantamento Tendências de Turismo Verão 2025, divulgado nesta quarta-feira (15), ouviu 5.542 pessoas, no país todo, de 14 a 28 de outubro de 2024. A pesquisa foi realizada a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Os resultados mostram que belezas naturais, preço baixo e a possibilidade de reencontrar parentes e amigos são os principais fatores na hora de decidir o destino. Os atrativos naturais estão em primeiro lugar para 23% dos entrevistados, seguido pelos custos baixos, com 16%, e a possibilidade de reencontro com familiares e amigos, com 12%.

Quanto às fontes de informação na hora de escolher o destino, quase metade (47%) dos entrevistados disse recorrer às redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok e X. Em segundo lugar, vem a opinião de amigos e familiares (37%), seguida por sites e blogs de turismo (22%). Agências de viagens e operadores turísticos foram citados por 18% e canais online de vídeos, por 17%.

Segundo a pesquisa, a maioria (61%) dos brasileiros faz, pelo menos, uma viagem de lazer por ano, sendo que 33% desse grupo viajam apenas uma vez; 22%, de duas a três vezes; e 6%, quatro vezes ou mais. O levantamento mostrou ainda que 63% dos entrevistados escolheriam um destino nacional caso ganhassem um prêmio para fazer uma viagem.

“A pesquisa demonstra a força do turismo brasileiro. Ainda que viagens internacionais sejam em geral mais caras, se ganhasse uma viagem com custos pagos, o brasileiro optaria por um destino nacional. A grande diversidade de belezas naturais, assim como nosso patrimônio histórico evidencia nosso potencial como destino turístico e a importância da preservação”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.