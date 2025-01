Tiroteio acaba com três mortos no Centro de Barra Mansa

Barra Mansa – Três homens morreram durante troca de tiros na noite desta quarta-feira (15), no Centro de Barra Mansa, município do Sul Fluminense. Testemunhas registraram o confronto que se deu na Avenida Joaquim Leite. A 90ª DP (Barra Mansa) investiga a autoria e a motivação do crime.

Segundo a Polícia Civil, um dos mortos, que se chamava Felipe Gonçalves Carneiro, estava de passagem pelo local e não tinha relação com o crime. Já os outros dois, identificados como Charles Monteiro da Silva e Matheus Inácio Matias, pertenciam ao tráfico da região.

#HelldeJaneiro Nem o interior do Estado do Rio de Janeiro está escapando da violência. Três mortos na Madrugada, em Barra Mansa... pic.twitter.com/fLGyGvq7FH — Marcos de Jesus (@Bifaocomfritas) January 16, 2025

Já a PM informou que agentes do 28°BPM (Barra Mansa) foram acionados para ocorrência de disparo de armas de fogo no local, onde encontraram as três vítimas já sem vida. Dois corpos estavam dentro de um carro – possivelmente Charles e Matheus –, além de um terceiro no chão, próximo a uma motocicleta com várias perfurações de arma de fogo.

O tiroteio deixou também três feridos, que foram encaminhados a uma unidade de saúde da região. Ainda não há informações sobre o estado clínico do trio.