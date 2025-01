Noite e madrugada do 'BBB' têm show de Anitta, festa na cozinha e falas sobre queridômetro

Se a madrugada da quarta-feira, 15, esquentou os ânimos entre os participantes do Big Brother Brasil 25, a madrugada desta quinta, 16, serviu para relaxar os brothers. Com a estreia do Show de Quarta, Anitta animou a casa e a primeira festa da edição rendeu momentos especiais entre os confinados.

Os brothers começaram a noite de quarta ao som de Anitta e com direito a camarote exclusivo para assistir ao show.

Seguindo a dinâmica das duplas, Painitto, pai da artista, também estava no palco.

Plateia animada

Anitta contou com a animação dos brothers durante o show e eles mostraram disposição para acompanhar as coreografias da cantora.

Acabou?

O show de Anitta acabou no gramado do BBB 25 e os confinados precisaram voltar para a casa enquanto o cenário era desmontado.

A animação foi esfriando e Joselma começou a cobrar a produção pela continuidade da festa.

Nada de desânimo

Empolgados com o show, os brothers iniciaram uma roda de samba na cozinha da casa e cantaram juntos.

Tem que ter cooler

Com a cantoria em alta na cozinha, a produção liberou o gramado e mandou um cooler com bebidas para os confinados.

Som na caixa

A animação dos brothers foi tanta que amoleceu o coração da produção do programa e a música também foi liberada na casa.

Passinho do Gira-Gira

Mostrando suas habilidades na dança, Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa protagonizaram um passinho de dança diferenciado.

A musa fitness chegou a bater o rosto no chão, mas nada que dispersasse a animação.

Esfriou

A festa esfriou e os brothers voltaram a comentar sobre o queridômetro.

"Uma mala, uma cobra, três alvos…", contou Vinícius sobre os emojis que recebeu. "O meu foi uma mala, três alvos, um biscoito…", disse Mateus.