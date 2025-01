'BBB 25': Diego Hypólito mente para Gabriel e é desmascarado no programa

Diego Hypólito mentiu para Gabriel sobre uma atitude no Queridômetro, que foi aberto nesta quarta-feira, 15, na casa do Big Brother Brasil. Os dois tiveram um desentendimento durante a dinâmica da afinidade no dia anterior e acabaram se estranhando na estreia da "brincadeira" dos emojis.

No confessionário, Diego deu cobra para o brother, enquanto Gabriel escolheu o emoji de mentiroso para o atleta. No entanto, ao entrar no quarto Fantástico, o irmão de Daniele Hypólito disse que não tinha dado cobra ao modelo.

"Vi que tinham dois votos em você. Só para deixar claro, eu te dei coração, tá? Vi que apareceram dois símbolos para você, um de cobra e outro, e quero que saiba que fui eu quem te deu coração", disse o medalhista olímpico.

No entanto, a edição mostrou que o atleta estava mentindo. Durante o programa foi mostrado um flashback do momento em que Diego escolhe cobra para o modelo. O Big Boss também não perdoou relembrando que o brother tinha contado aos colegas de confinamento que adora mentir.