Campeonato ES: TV Brasil transmite Desportiva Ferroviária x Vitória

, emissora da, vai exibir neste fim de semana as emoções da Série A do Campeonato Capixaba de futebol. O duelo Desportiva Ferroviária x Vitória será transmitido ao vivo, no sábado (18), a partir das 16h45.

As imagens, narração e comentários serão da parceira TVE Espírito Santo.

Essa iniciativa integra a estratégia da emissora de valorizar os campeonatos estaduais, promovendo o futebol regional e ampliando o acesso do público às competições, sempre em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Na semana passada, a TV Brasil já havia iniciado a transmissão do Campeonato Baiano, em parceria com a TVE Bahia. Também irá exibir o Campeonato Paraense, com a TV Cultura do Pará.

Sobre o Campeonato Capixaba de Futebol

A Série A do Campeonato Capixaba, popularmente conhecido como Capixabão, é a principal competição de futebol do Espírito Santo.

Dez times entram em disputa: Porto Vitória, Real Noroeste, Desportiva Ferroviária, Vitória, Rio Branco VN, Vilavelhense, Jaguaré, Capixaba, Nova Venécia e Rio Branco.

Na primeira fase, os dez clubes competem entre si em turno único. Os oito primeiros colocados garantem vaga para as quartas de final, enquanto os dois times com pior desempenho são rebaixados à segunda divisão.

As fases eliminatórias seguintes — quartas de final, semifinal e final — ocorrem em confrontos de ida e volta.

Serviço

Campeonato Capixaba de Futebol

Desportiva Ferroviária x Vitória

18/01, às 16h45

