Um deslizamento de terra na madrugada desta sexta-feira, 17, provocou a interdição total da Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo em Embu das Artes, na Grande São Paulo. De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, equipes trabalham na via que tem fluxo desviado no km 282. Por volta das 6h50, o congestionamento no trecho chegava a 27km. Ainda não há previsão de liberação da pista.