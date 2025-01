Edilberto e Raissa são os primeiros indicados ao paredão do 'BBB 25'

O jogo começou no BBB 25. Nesta quinta-feira, 16, Edilberto e Raissa foram os escolhidos para enfrentarem o primeiro paredão da edição. A dupla foi apontada por Vinícius e Aline, vencedores da Prova do Líder.

A indicação ocorreu logo após o desafio pela liderança. A prova envolveu sorte. Os participantes tiveram que "salvar" a sua dupla escolhendo botões que poderiam "desarmar a bomba" da cabine em que o colega estava. Depois, tiveram de montar um quebra-cabeça.

Nesta sexta-feira, 17, os líderes também escolhem mais três duplas para a Mira do Líder, que vai emparedar mais uma dupla. A chance de garantir a imunidade para o paredão é no sábado, 18, quando acontece a Prova do Anjo.

A formação do paredão, que contará com três duplas ao todo, ocorre no domingo, 19. Já a eliminação acontece na terça-feira, dia 21.