Homem é atropelado por trem em Campo Grande

Rio - Um homem foi atropelado por um trem, na noite desta quinta-feira (16), em Campo Grande, na Zona Norte do Rio. Marcos Vinícius Santos, de 34 anos, acabou sendo atingido pela composição quando estava na linha férrea, dentro da estação do bairro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campo Grande foi acionado às 20h18 para uma ocorrência de salvamento de pessoa, dentro da estação de trem, no sentido Central. No local, eles socorreram Marco com ferimentos graves para o Hospital Municipal Rocha Faria, no mesmo bairro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro dele é estável nesta sexta-feira (17).

Segundo a SuperVia, por volta das 20h15 de quinta-feira, houve um acesso indevido à linha férrea e os agentes da concessionária precisaram acionar os órgãos competentes para realizar o atendimento necessário. Em nota, a empresa ressaltou que é proibido transitar na via férrea, área exclusiva para a circulação de trens.



"Os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente", destacou a SuperVia.