Paolla Oliveira revela que perdeu contratos ao exibir corpo natural

Paolla Oliveira, de 42 anos, relatou ter perdido oportunidades de trabalho por causa de seu físico, durante uma entrevista publicada na quinta, 16, no Gshow. Ela, que é rainha de bateria da Acadêmicos Grande Rio, revela que já teve o físico criticado por "não estar tão sarado": "Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar".

"Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino", completou.

Para ela, a conversa sobre beleza e físico ainda está em evolução: "O mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa".

Carnaval 2025

Além do tópico, a atriz também falou sobre a chegada do carnaval, que lhe rendeu um figurino viral em 2024 e promete "quebrar as expectativas". Em 2025, o tema da escola de samba será "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", que aborda o Pará e as águas amazônicas.

Paolla realizou uma viagem ao Estado para entender mais sobre a cultura e os costumes: "Fui ao terreiro, dancei carimbó, comi a comida paraense, foi uma pequena imersão que começou lá e que continua aqui no Rio comigo estudando os sons e os ritmos do Pará".

"Tenho certeza de que vai ser uma homenagem linda e emocionante como a Grande Rio sabe fazer e como o Pará e o paraense merece!", disse, por fim.