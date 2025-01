Sisu 2025: Veja 5 dicas para aumentar a chance de conquistar uma vaga

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que seleciona estudantes para as universidades e institutos federais de todo o País, abriram nesta sexta-feira, 17, e ficam disponíveis até terça-feira, 21. Para se candidatar, é necessário usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e não ter zerado a redação.

O processo é gratuito e deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Neste ano, serão ofertadas 261.779 vagas em instituições públicas de ensino superior de diversas áreas em todos os Estados brasileiros.

Já está em vigor também o Pé-de-Meia das Licenciaturas, programa do governo que oferece auxílio financeiro de R$ 1.050 por mês para universitários que optarem pelas áreas de Licenciatura pelo Sisu. Se houver vagas remanescentes, serão destinadas ao ProUni e Fies.

Há ainda 14.521 vagas de grau tecnológico em cursos variados, como Energias Renováveis; Gestão de Dados; Tecnologia da Informação; Ciência dos Dados; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Redes de Computadores; Telemática; Sistemas para Internet; Sistemas de Telecomunicações, entre outros.

Antes de se inscrever em um curso, os alunos devem entender como funciona o Sisu e quais estratégias podem usar para conseguir a vaga desejada. Veja abaixo cinco dias:

1. Entenda a sua nota

As notas do Enem não correspondem proporcionalmente ao número de acertos na prova. Isso porque a correção é feita por meio de um algoritmo, a Teoria de Resposta a Item (TRI), que divide as questões entre os níveis fácil (as que mais candidatos acertaram), médio e difícil (as que menos candidatos acertara) - ou seja, nem todas as questões tem o mesmo peso e, portanto, a nota não depende apenas do número de acertos.

O objetivo do algoritmo é identificar, pelo padrão de erros e acertos do candidato, se ele acertou porque realmente sabia a questão - recebendo o ponto inteiro da questão - ou se foi um chute - recebendo pontuação parcial.

Isso significa que a mesma quantidade de acertos pode gerar uma nota final diferente para cada candidato, a depender do nível das questões que ele acertou e errou.

2. Cada vaga, uma nota

Cada curso e instituição dá pesos diferentes para as áreas do Enem. Por exemplo, se o candidato gostaria de cursar Engenharia e ele teve uma nota alta em Matemática e suas Tecnologias, uma boa estratégia é buscar as vagas que dão maior peso para essa área. O mesmo pode acontecer com a redação ou qualquer outra área da prova.

Isso pode significar uma vantagem para aqueles que se saíram melhor nas áreas com pontuação maior, mas também desvantagem se o candidato tiver nota baixa naquela área.

3. Faça os testes desde o 1º dia

Já no primeiro dia, seleciona a primeira e segunda opção de curso. Todos os dias, às 23h59, a plataforma fecha, e no dia seguinte mostra qual a colocação de cada candidato.

Se o candidato estiver muito longe da pontuação necessária, é possível remanejar para tentar outras opções (até o último dia, em que a opção selecionada é a que vale).

"Isso tem que ser feito no primeiro dia, porque apesar da plataforma estar aberta durante quatro dias, na verdade ele só consegue movimentar três vezes, e é essa movimentação que vai direcionar a aprovação dele via Sisu", explica Madson Molina, coordenador do Curso Anglo.

Por isso, ao longo dos dias, a recomendação é ir testando suas pontuações nas diferentes vagas. Mas, na data final, a pontuação pode aumentar ou cair, a depender dos interessados.

Mas, segundo o coordenador, as maiores variações acontecendo durante os primeiros dias em que a plataforma está aberta. "Do terceiro para o quarto dia, a flutuação é muito pequena", ele diz.

4. Nota de corte

A nota de corte de cada vaga vai mudando diariamente, ao longo do período em que as inscrições ficam abertas, até o último dia. Isso porque ela é a nota do último estudante que foi aprovado no curso.

"A nota de corte é multivariável: depende da quantidade de vagas, da modalidade de concorrência, do número de interessados e, obviamente, da dificuldade de prova", explica Molina.

Por exemplo, se um curso tem 20 vagas, serão selecionados os candidatos com as 20 melhores notas. Se a nota de corte do curso é 630 significa que o vigésimo lugar teve essa nota. Consequentemente, os estudantes com notas abaixo disso não são aprovados - mas podem ir para as próximas convocações.

5. Segunda chamada

A segunda lista de chamada acontece quando há alunos aprovados que não se matriculam na instituição. Cursos mais concorridos, as listas de espera tendem a rodar menos. Já outros, têm várias convocações.

É importante destacar que o candidato que for aprovado na sua segunda opção não pode se inscrever para a lista de espera da primeira opção.

Por isso, uma estratégia arriscada, mas que alguns alunos tem sucesso, é se o candidato identificar que está muito próximo da nota de corte da primeira opção de vaga, e aquele curso tem um histórico de ter segunda ou terceira chamada, ele pode optar por não colocar uma segunda opção, sendo elegível para a lista de espera, explica Molina. No entanto, com essa estratégia, perde-se a possibilidade de tentar uma segunda vaga.

Mas, se o candidato não quiser arriscar, ele só poderá entrar na lista de espera se também não passar na segunda opção.

Cronograma Sisu 2025

- Inscrição: 17/1 a 21/1

- Chamada regular: 26/1

- Manifestação de interesse na lista de espera: 26/1 a 31/1

- Matrícula: 27/1 a 31/1