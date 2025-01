Cameron Diaz revela motivo que a fez voltar a atuar após hiato de dez anos

Após dez anos sem pisar em um set de filmagem, Cameron Diaz está de volta aos cinemas. A atriz, que havia anunciado uma pausa na carreira em 2014, retorna à Hollywood como uma das protagonistas do filme De Volta à Ação, uma comédia policial da Netflix que já está disponível na plataforma. No longa, um casal de ex-agentes da CIA é obrigado a voltar ao mundo da espionagem após ambos terem seus disfarces revelados.

No programa britânico The Graham Norton Show, a atriz revelou o principal responsável por seu retorno: o ator Jamie Foxx, que também protagoniza o filme. "Eu voltei por conta do Jamie", afirmou Cameron. "Passei 10 anos sem prestar atenção ou aceitar qualquer convite, até que recebi este roteiro e pensei que talvez fosse a hora de voltar".

Ainda de acordo com a atriz, o seu par romântico no filme é o colega de trabalho ideal em Hollywood. "Se eu fosse deixar minha família por 10 horas por dia, queria fazer isso com o homem mais talentoso da indústria do entretenimento", disse.

Cameron também refletiu sobre o tempo que passou fora do mercado, mas agradeceu pela chance de retornar. "Amei os 10 anos que tive para mim e para minha família, mas pensei: 'Se não me envolver novamente, se eu não der mais uma chance, serei uma tola".

"É um privilégio fazer filmes. Todos nós somos muito sortudos por fazer o que fazemos," ela afirmou. "O fato de a porta ainda estar aberta para mim após uma década foi incrível."

A atriz ainda não revelou se o seu retorno ao cinema será algo duradouro ou se foi algo pontual, mas parece flertar com a ideia de continuar sua carreira de atuação.