Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada do processo seletivo Enem-USP

A lista de aprovados na primeira chamada para a Universidade de São Paulo (USP) por meio do Enem-USP foi divulgada nesta sexta-feira, 17, no site da Fuvest .

São 1.500 vagas regulares nos cursos de graduação da universidade. Do total, 684 são reservadas para candidatos na modalidade de Ampla Concorrência, 512 para estudantes provenientes de Escola Pública e 304 para estudantes Pretos, Pardos e Indígenas.

O período de pré-matrícula virtual começa às 8h do dia 20 de janeiro e termina às 12h do dia 21 do mesmo mês. A etapa de efetivação da matrícula vai de 24 de fevereiro, às 8h, a 26 de fevereiro, às 12h. Para garantir a vaga, é necessário realizar obrigatoriamente a primeira etapa de Pré-Matrícula Virtual e a segunda etapa de Efetivação de Matrícula Virtual, que acontecem em momentos diferentes.

A lista de candidatos aprovados em segunda chamada será divulgada no dia 24 de janeiro, e da terceira chamada no dia 3 de fevereiro.

Além da entrada pelo Enem, é possível ingressar na USP por meio da Fuvest, cujo resultado da segunda fase será divulgado na próxima sexta-feira, 24 de janeiro.