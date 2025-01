Casal morre e filha de 12 anos e piloto sobrevivem em queda de helicóptero

Um helicóptero caiu na noite de quinta, 16, no Morro do Tico-Tico, perto do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, obtidas por meio do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada na manhã desta sexta, 17. Betina Feldman, que completou 12 anos de idade ontem, e o piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira Costa, sobreviveram.

Os pais da menina, André Feldman, de 50 anos, empresário conhecido em Americana, no interior do Estado, e a mulher, Juliana Elisa Maria Feldman, de 49 anos, morreram no acidente. O casal deixa também os filhos gêmeos Enrico e Manoela, de 9 anos, que não estavam no helicóptero.

O piloto da aeronave e a menina passaram a noite na mata até serem localizados durante a manhã. Ao sobrevoar a região com o helicóptero Águia da PM, policiais avistaram uma pessoa tentando sair da mata. Era o piloto. Ao ser resgatado, ele disse que havia passado a noite toda na mata com a menina, numa área bastante úmida. Ele indicou onde a criança estava e pediu água.

"Por volta das 6h30, a equipe do Águia conseguiu localizar com vida o piloto e uma menina de 12 anos", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Posteriormente, os pais da menina foram encontrados sem vida, próximos ao helicóptero.

O piloto e a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para o Hospital das Clínicas. O helicóptero foi localizado por meio do sinal de celular de uma das vítimas.

O helicóptero

A aeronave modelo EC 130 B4, de matrícula PRWVT e licenciada pela Anac, havia sido fabricada em 2001 pela Eurocopter France e adquirida em 2023 pela empresa C & F Administração de Aeronaves, que presta serviços de transporte aéreo e tinha como um dos sócios a vítima André Feldman. O helicóptero decolou do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, e se dirigia a Americana. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que levanta informações que possam ajudar na investigação da queda, que será feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Piloto

O fato de o piloto ter sobrevivido à queda do helicóptero será crucial para a investigação sobre as causas do acidente, afirma Maurício Pontes, assessor executivo da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrapac) e especialista em segurança de voo. "Além do milagre de ele ter sobrevivido, como a aeronave não tem caixa-preta, é a entrevista do piloto que ajudará a esclarecer o que aconteceu."

Segundo Pontes, o piloto deve dar informações que certamente serão úteis para esclarecer o acidente. "A informação do piloto narrando tudo o que ele se lembrar é muito importante." O especialista avalia ainda não ser possível dizer que a chuva da noite de quinta tenha necessariamente contribuído para o acidente.

Empresário morto era sócio de empresa de apostas virtuais

O empresário André Feldman, de 50 anos, que morreu na queda do helicóptero, era sócio de uma empresa de apostas virtuais e conhecido em Americana. Sua mulher, Juliana Elisa Maria Feldman, de 49 anos, também morreu no acidente. Ela era formada em economia e sócia da empresa Bem Participações e Gestão S.A., com atuação na locação e administração de imóveis.

Feldman está relacionado na Receita Federal como um dos quatro sócios da empresa Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A., aberta em abril de 2021, com sede em Americana. No cadastro consta que a empresa tem como finalidade a exploração de jogos de azar e apostas.

Licenciada da Caesars Sports Book Brazil, a Big Brazil foi uma das cinco empresas que iniciaram um processo junto ao Ministério da Economia para operar legalmente no mercado de apostas esportivas no País. O pedido de licença incluía apostas online, como o Fortune Tiger, conhecido como "jogo do tigrinho". Em seu cadastro, a empresa informa que tem licença federal para atuar no Brasil.

Feldman também era sócio da empresa C & F Administração de Aeronaves, que presta serviços auxiliares aos transportes aéreos. Um avião da mesma empresa também se envolveu em um acidente, ocorrido em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro do ano passado.

Na ocasião, a aeronave saiu de Americana, interior paulista, com destino ao aeródromo de Angra. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informa, em relatório preliminar do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), que a aeronave excedeu os limites da pista durante o pouso e ultrapassou a cabeceira oposta, se chocando contra uma mureta do aeródromo.

Os três passageiros e o piloto saíram ilesos do acidente. Eles não foram identificados. Mas, conforme a assessoria da empresa Big Brazil, Feldman não estava nessa aeronave.

O empresário era filho do imigrante romeno Karl Feldman que, em 2016, foi homenageado pela Câmara Municipal de Americana com o título de "cidadão americanense". A família é originária da cidade de Chernivtsi, atual Ucrânia, mas que anteriormente pertencia à Romênia. No Brasil, a família se radicou em São Paulo, mudando-se para Americana.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.